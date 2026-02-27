“La sera dei miracoli”: nel giorno del suo compleanno, il concerto-tributo a Lucio Dalla per supportare le malattie rare

L’introduzione istituzionale sarà presentata da Alessandra Casale. Interverranno Vittorio Savoia, presidente di Lu.N.A., e un referente di AICARM.

Il pianista e cantante Antonio Nasca, che curerà la direzione artistica del concerto e guiderà una band che comprende altri sette musicisti, ha sottolineato: “Questo tributo non è solo un omaggio a Lucio Dalla, ma anche un’occasione per dare visibilità a una causa che merita attenzione. Ogni nota, ogni parola, è un impegno a sostenere la ricerca sulle malattie rare e a mantenere viva la memoria di uno dei più grandi artisti italiani.”

Il concerto includerà una selezione di brani che hanno segnato la carriera di Dalla, con arrangiamenti che spaziano da momenti intimi a quelli più energici. Alcuni dei pezzi in programma saranno “Caruso”, “Anna e Marco”, e il medley che include brani come “La casa in riva al mare” e “Piazza Grande”. Ogni performance sarà arricchita da un impatto visivo emozionante che accompagnerà la musica, creando un’atmosfera unica per il pubblico

L’evento culminerà con La sera dei miracoli, uno dei brani più significativi di Lucio Dalla, interpretato con un crescendo di emozioni che toccherà profondamente il cuore del pubblico. La serata si concluderà con un bis speciale, “Attenti al lupo”, con cui il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente al ritornello.