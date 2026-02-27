Estrazione Superenalotto 27 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 27/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°34 del 27/2/2026

10-14-49-55-71-79

Numero Jolly

80

Numero Superstar

36

Quote Superenalotto del 27 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 28.401,46
punti 4482 314,46
punti 319.601 22,56
punti 2278.056 5,00

Quote Superstar del 27 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 31.446,00
3 stella74 2.256,00
2 stella1.241 100,00
1 stella8.524 10,00
0 stella18.039 5,00