Estrazione Superenalotto 27 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 27/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°34 del 27/2/2026
10-14-49-55-71-79
Numero Jolly
80
Numero Superstar
36
Quote Superenalotto del 27 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 28.401,46
|punti 4
|482
|€ 314,46
|punti 3
|19.601
|€ 22,56
|punti 2
|278.056
|€ 5,00
Quote Superstar del 27 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 31.446,00
|3 stella
|74
|€ 2.256,00
|2 stella
|1.241
|€ 100,00
|1 stella
|8.524
|€ 10,00
|0 stella
|18.039
|€ 5,00