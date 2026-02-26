Torna “Cremona Contemporanea”, la rassegna dedicata alle arti visive con eventi, mostre e installazioni


Dal 23 al 31 maggio 2026 con la direzione artistica di Rossella Farinotti

Dal 23 al 31 maggio 2026 Cremona Contemporanea torna con una nuova edizione, rinnovando il proprio formato e confermandosi tra gli appuntamenti culturali di riferimento dedicati alle arti visive. Per nove giorni la rassegna trasforma l’intera città in un punto di incontro per la sperimentazione e la cultura, attraverso un programma articolato di mostreinstallazioniperformanceincontri ed eventi, promuovendo il dialogo tra la ricerca contemporanea e il patrimonio storico-artistico di Cremona.

Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa è realizzata da NOT Titled YET con la direzione artistica di Rossella Farinotti ed è promossa dall’Assessorato al Turismo ed Eventi del Comune di Cremona, con il patrocinio della Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia e la collaborazione di Confcommercio Provincia di Cremona.

In continuità con il percorso avviato nelle edizioni precedenti, Cremona Contemporanea rafforza il proprio ruolo di piattaforma di conoscenza e confronto, consolidando una comunità sempre più ampia e trasversale di pubblico, artisti, curatori e professionisti del settore. Un progetto che continua a crescere, ampliando le proprie relazioni e aprendosi a nuove collaborazioni, con l’obiettivo di dare vita a interventi pensati ad hoc per valorizzare sempre di più la città e i suoi luoghi in una dimensione nazionale e internazionale.

Tra le principali novità del 2026, la direzione artistica di Rossella Farinotti sarà affiancata da diversi curatori, coinvolti nella selezione degli artisti e nella progettazione del percorso espositivo, al fine di costruire un racconto corale che intrecci molteplici prospettive e nuovi punti di vista. Tra i curatori coinvolti: Valeria Mancinelli, Gioele Melandri, Gianluca Ranzi e Saverio Verini.

Elemento centrale della manifestazione resta l’interazione tra le opere degli artisti selezionati e i luoghi della città. Anche per questa edizione saranno venti gli artisti -– differenti per generazione e approccio -– chiamati a dare vita, attraverso le loro opere, a un percorso espositivo diffuso capace di intrecciare linguaggi contemporanei, architetture storiche e spazi urbani, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e dinamica.

Accanto alle sedi che nel tempo sono diventate parte integrante dell’identità della rassegna -– tra cui, ad esempio, Palazzo del ComuneRobolottiSeiPalazzo FodriFasarchitetti Palazzo Raimondi -–, anche quest’anno la mappa di Cremona Contemporanea si arricchisce di nuovi luoghi espositivi, alcuni dei quali aperti per la prima volta al pubblico.
Spazi inediti e contesti poco conosciuti – tra cui un bunkerun monastero abbandonatoun teatro nascosto e luoghi sacri finora chiusi – consentiranno al pubblico di scoprire aspetti meno noti della città, offrendo uno sguardo rinnovato su Cremona e sul suo tessuto urbano.

Inoltre, come di consueto, il programma della rassegna sarà arricchito dai progetti Faville con numerosi appuntamenti aperti al pubblico – tra mostre, talk, iniziative editoriali, installazioni partecipative e performance – pensati per ampliare e attivare il percorso espositivo principale attraverso interventi sperimentali, nuove collaborazioni e formati ibridi. Tra gli appuntamenti di rilievo del programma, la mostra collettiva dedicata alle Accademie Italiane. Dopo la collaborazione con NABA e l’Accademia di Brera di Milano, quest’anno sarà il Politecnico delle Arti di Bergamo a presentare un progetto espositivo di studenti ed ex studenti nelle sedi di Palazzo Fodri e della Galleria PQV, a cura di Nicola Ricciardi.

A quattro anni dal suo avvio, Cremona Contemporanea registra una crescente partecipazione della città e delle realtà del territorio, che contribuiscono con eventi e mostre autonome, ampliando ulteriormente il calendario di appuntamenti che accompagna la rassegna. Istituzioni, gallerie, negozi ed altre attività locali entrano a far parte del palinsesto attraverso la sezione dedicata Progetti OFF, attiva da due anni. L’iniziativa si conferma così un’occasione collettiva di crescita condivisa, valorizzazione culturale e di dialogo con il contemporaneo.

Il programma completo di Cremona Contemporanea | Art Week 2025 sarà disponibile sul sito www.cremona-art-week.com.