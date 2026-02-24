Arisa rivela il sogno rimasto nel cassetto: “Mi piacerebbe fare un figlio”

La cantante Arisa a tutto tondo in una chiacchierata con Gialuca Gazzoli per il suo podcast “The Bsmnt”

In vista del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo con “Magica Favola”, Arisa è passata dal Bsmt di Gianluca Gazzoli per una chiacchierata senza filtri. Raccontando il suo percorso di vita e di carriera, l’artista ha rivelato di avere ancora un sogno nel cassetto: quello della maternità. “Sì, ci penso- ha raccontato la cantante- gli anni stanno passando e non ho ancora una piccola testimonianza della mia vita sulla Terra. Mi piacerebbe fare un figlio, mi piacerebbe molto“.

“Sarebbe bello, sarebbe anche un modo per canalizzare tutto l’amore che ho per qualcuno che lo merita naturalmente, cioè che è naturalmente frutto del mio amore e pertanto lo merita tutto”, ha spiegato.

L’artista, attualmente single, ha poi aggiunto: “Penso sempre che tutto possa finire in qualsiasi momento. L’unica cosa che mi dispiace è che ho investito tanto sul mio lavoro e poco sulla mia vita personale. Se dovesse finire il mio lavoro e dovesse finire in un’età molto avanzata e mi dovessi trovare con un pugno di mosche in mano ci rimarrei male. Preferirei che finisse prima, in modo da potermi dedicare meglio alla mia vita privata”.

“Io sono molto figlia ancora- ha raccontato parlando della sua famiglia di origine- mi sento molto legata alla mia famiglia. Sono stata sempre molto sostenuta, hanno fatto molti sacrifici per sostenere questa passione, per vedere come andava a finire“.

Ecco l’intervista integrale.

