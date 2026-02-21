Estrazione Superenalotto 21 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 21/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 21 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°31 del 21/2/2026
49-58-60-66-68-81
Numero Jolly
75
Numero Superstar
58
Quote Superenalotto del 21 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 208.027,92
|punti 4
|470
|€ 462,96
|punti 3
|18.726
|€ 34,36
|punti 2
|309.145
|€ 6,40
Quote Superstar del 21 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|6
|€ 46.296,00
|3 stella
|155
|€ 3.436,00
|2 stella
|1.821
|€ 100,00
|1 stella
|11.329
|€ 10,00
|0 stella
|24.345
|€ 5,00