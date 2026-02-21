Estrazione Superenalotto 21 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 21/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 21 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°31 del 21/2/2026

49-58-60-66-68-81

Numero Jolly

75

Numero Superstar

58

Quote Superenalotto del 21 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 208.027,92
punti 4470 462,96
punti 318.726 34,36
punti 2309.145 6,40

Quote Superstar del 21 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella6 46.296,00
3 stella155 3.436,00
2 stella1.821 100,00
1 stella11.329 10,00
0 stella24.345 5,00