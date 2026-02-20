Soccorso e assistenza agli animali, online le idicazioni per intervenire

Il documento fornisce gli indirizzi utili alla salvaguardia degli animali presenti in zone colpite da calamità

Sono state pubblicate con Decreto del Capo del Dipartimento le Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali rivolte alle Componenti e alle Strutture Operative del Servizio Nazionale interessate dal tema.

In particolare, le indicazioni forniscono gli indirizzi utili ad affrontare diversi scenari di intervento, sia nelle fase di pianificazione che di gestione dell’emergenza, tra cui:

gestione degli animali recuperati in ambito di soccorso tecnico urgente;

tutela della salute e del benessere degli animali da allevamento in caso di danneggiamento delle strutture di stabulazione o di evacuazione preventiva;

continuità o il ripristino dell’assistenza veterinaria nelle aree interessate da calamità

tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia che si trovano al seguito della popolazione assistita nelle aree di accoglienza.

Le azioni di intervento sono rivolte in via prioritaria alla salvaguardia degli animali da compagnia o da allevamento e dovranno essere modulate tenendo conto anche dei diversi scenari di rischio e del possibile impatto sugli animali domestici presenti in strutture di accoglienza pubbliche e private, nonché nei rifugi, santuari, colonie e centri di recupero per la fauna selvatica.

La pianificazione e la gestione dell’emergenza in materia di soccorso e assistenza agli animali rientrano tra le attività d’intervento previste dal Codice della Protezione Civile e per cui il Servizio Nazionale deve concorrere ad assicurare, compatibilmente con la situazione in atto e con le risorse disponibili, tutte le misure che consentano di ridurre al minimo l’impatto sugli animali presenti nelle zone colpite da disastri di origine naturale o antropica.