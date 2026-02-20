Estrazione Superenalotto 20 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 20/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°30 del 20/2/2026

30-34-41-42-49-83

Numero Jolly

64

Numero Superstar

77

Quote Superenalotto del 20 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 20.349,09
punti 4237 641,38
punti 311.225 39,52
punti 2198.180 6,84

Quote Superstar del 20 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 64.138,00
3 stella51 3.952,00
2 stella1.158 100,00
1 stella8.405 10,00
0 stella22.812 5,00