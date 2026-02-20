Estrazione Superenalotto 20 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 20/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°30 del 20/2/2026
30-34-41-42-49-83
Numero Jolly
64
Numero Superstar
77
Quote Superenalotto del 20 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 20.349,09
|punti 4
|237
|€ 641,38
|punti 3
|11.225
|€ 39,52
|punti 2
|198.180
|€ 6,84
Quote Superstar del 20 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 64.138,00
|3 stella
|51
|€ 3.952,00
|2 stella
|1.158
|€ 100,00
|1 stella
|8.405
|€ 10,00
|0 stella
|22.812
|€ 5,00