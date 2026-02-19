Estrazione Superenalotto 19 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 19/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 29 del 19/2/2026

20-39-40-43-76-90

Numero Jolly

53

Numero Superstar

53

Quote Superenalotto del 19 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 179.653,22
punti 4384 492,75
punti 317.249 32,29
punti 2294.820 5,80

Quote Superstar del 19 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella91 3.229,00
2 stella1.560 100,00
1 stella10.996 10,00
0 stella25.266 5,00