Odio social, la senatrice Barbara Floridia: “Mi augurano di essere stuprata”

Barbara Floridia: “Mi augurano di essere stuprata”. La presidente della commissione di vigilanza Rai denuncia i commenti che le sono arrivati “non da profili fake o bot, ma da persone reali, insospettabili”

Barbara Floridia (M5s), presidente della commissione di vigilanza Rai, denuncia gli insulti sessisti ricevuti su Facebook e promette di pubblicare “tutti i commenti che superano il limite della dialettica, della decenza e del rispetto”.

“Si può essere politicamente contrari, ci sta. Si può essere provocatori e impertinenti, ci sta. Si può essere persino insopportabili, ci sta pure. Quello che invece non può e non deve essere consentito è scambiare i social per una terra di nessuno in cui dare sfogo ai più terribili e abbietti istinti”, scrive la senatrice.

“Insulti, violenza, odio, sessismo trovano purtroppo spazio nei commenti social. E spesso a scriverli non sono profili fake o bot, ma persone reali, ‘insospettabili’. Persone che, nei loro profili, pubblicano foto con moglie e i figli accompagnata da frasi amorevoli e, un secondo dopo, scrivono le peggiori nefandezze nei commenti“, sottolinea.

“I social dovrebbero essere luoghi di dialogo e confronto, non uno sfogatoio senza regole– ribadisce ancora-. Io penso che si possa e si debba dire tutto, a patto che non si istighi all’odio o si manchi di rispetto. Per questo, da oggi, pubblicherò tutti i commenti che superano il limite della dialettica, della decenza e del rispetto. Come quelli che vi allego. Inutile dire che alla base, è evidente, c’è quasi sempre un profondo e tossico sessismo. È terribile per una donna leggere che qualcuno le auguri di essere stuprata. Fuori l’odio dai social. Fuori l’odio dalla vita reale”.

FONTANA: SOLIDARIETÀ A FLORIDIA PER VERGOGNOSI INSULTI RICEVUTI

“Esprimo solidarietà alla senatrice Barbara Floridia per le gravi minacce e per i vergognosi insulti ricevuti. Occorre una condanna ferma e un’azione continua di contrasto alla violenza in ogni sua forma, anche quella che si manifesta sui social”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

LA RUSSA: CONDIVIDO PAROLA PER PAROLA DENUNCIA FLORIDIA

“Condivido parola per parola la denuncia della senatrice Barbara Floridia alla quale rivolgo l’affettuosa e sincera solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

LA SOLIDARIETÀ DI SCHIFANI

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime “piena e convinta solidarietà” alla presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, vittima di gravi e inaccettabili insulti a sfondo sessista diffusi sui social network.

“Il confronto politico – dice Schifani – deve sempre mantenersi entro i confini del rispetto e della civiltà. Le offese personali, ancor più se con contenuti discriminatori e misogini, non hanno alcun diritto di cittadinanza nel dibattito pubblico e vanno condannate con fermezza, senza ambiguità e senza distinguo“.

Il presidente della Regione Siciliana sottolinea come “la violenza verbale online rappresenti una deriva pericolosa che impoverisce la democrazia e scoraggia la partecipazione, soprattutto delle donne, alla vita politica e istituzionale”.

GRUPPO ARS: SOLIDARIETÀ A BARBARA FLORIDIA PER INSULTI SESSISTI

Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars esprime “massima solidarietà alla senatrice Barbara Floridia”, oggetto di “squallidi e vergognosi insulti a sfondo sessista” sui social.

“È inaccettabile – dice il capogruppo Antonio De Luca – che il pur comprensibile dissenso politico possa sfociare in violenti e vili attacchi personali e in squallidi insulti sessisti come quelli di cui è stata oggetto in queste ore sui social la nostra collega. Bene ha fatto Barbara, cui esprimiamo la nostra vicinanza, a denunciare pubblicamente questi luridi attacchi. I social non possono e non devono essere il terreno sul quale squallidi personaggi siano liberi di sfogare impunemente le proprie frustrazioni alimentando sentimenti violenti che invece dovremmo cercare di contrastare in qualsiasi modo”.

FDI: VICINANZA E SOLIDARIETÀ A FLORIDIA

“Esprimiamo ferma condanna per le inaccettabili minacce di cui è stata fatta oggetto la presidente Barbara Floridia. Purtroppo sempre più spesso i social sono diventati lo strumento privilegiato attraverso cui dare libero sfogo a insulti e ignobili frasi violente e sessiste. A lei vada la nostra vicinanza e solidarietà”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai.

