Il mondo del cinema piange Robert Duvall, morto a 96 anni

È morto a 95 anni il premio Oscar Robert Duvall. Da “Il padrino” a “Apocalypse now”: i suoi ruoli più celebri sul grande schermo

Si è spento a 95 anni Robert Duvall. A darne notizia è la moglie Luciana con un post sul profilo Fb ufficiale dell’attore Premio Oscar.

“Abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto”, si legge nelle poche righe che accompagnano uno scatto della loro quotidianità.

“Per il mondo, era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me, era semplicemente tutto. La sua passione per la sua arte era eguagliata solo dal suo profondo amore per i personaggi, per un ottimo pasto e per l’intrattenere. In ognuno dei suoi numerosi ruoli, Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano. Così facendo, lascia qualcosa di duraturo e indimenticabile a tutti noi“, scrive la donna. “Grazie per gli anni di supporto che avete dimostrato a Bob e per averci concesso questo tempo e questa privacy per celebrare i ricordi che ci lascia”, conclude.

Duvall ha vinto il premio Oscar per “Un tenero ringraziamento” ed ha ricevuto nomination per film come “Il padrino”, “Apocalypse Now”, “Il grande Santini”, “L’apostolo”, “A Civil Action” e “The Judge”. Tra le pellicole in carriera: “Il buio oltre la siepe”, “L’uomo che fuggì dal futuro”, “Il racconto dell’ancella”, “Giorni di tuono”, “L’assoluzione”, “I padroni della notte”, “Quinto potere” e “La lettera scarlatta”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)