Giornata Nazionale del Gatto, tra diritti e tutele per felini domestici e non

Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, un’occasione perfetta per ricordare che i nostri amici felini, domestici e di colonia, godono di diritti che vanno rispettati

Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, un’occasione perfetta per ricordare che i nostri amici felini, domestici e di colonia, godono di diritti che vanno rispettati. Anche se i gatti sono spesso considerati animali indipendenti, la legge tutela il loro benessere e ne regola la gestione, soprattutto quando vivono in libertà.

I gatti di colonia, ad esempio, hanno il diritto di vivere e restare nel proprio habitat e la loro gestione deve sempre garantirne il benessere nel rispetto della legge, con il coinvolgimento dei Comuni e dei servizi veterinari. In alcune situazioni particolari, come per esempio in caso di problemi di salute, può essere valutata l’adozione del gatto di colonia che risulti chiaramente idoneo a una vita domestica.

Un altro tema importante è quello dell’applicazione del microchip: mentre per i cani è obbligatorio per legge, per i gatti al momento tale adempimento è facoltativo, anche se a livello nazionale sono previsti cambiamenti.

Segnaliamo che al momento le regioni Lombardia e Puglia hanno introdotto l’obbligo di microchippare anche i felini. L’OIPA sottolinea come sia importante anche per i gatti, per garantirne la tutela e contrastare il fenomeno del randagismo, facilitandone il ritrovamento in caso di smarrimento.

Ovviamente anche i mici domestici hanno diritti precisi: nella proprietà privata non può esserne vietata la detenzione dal regolamento di condominio e i proprietari possono installare reti protettive sui balconi o terrazze per la loro sicurezza, nel rispetto del regolamento (sempre da controllare) e del decoro architettonico dell’edificio.

“I gatti che vivono in libertà sono tutelati per legge – commenta l’Avv. Claudia Taccani, responsabile dello Ufficio Legale OIPA – Auspichiamo che Comuni e Servizi Veterinari collaborino sempre a fianco dei volontari per garantire ai felini una vita sicura e dignitosa, nel rispetto della corposa normativa e di un favorevole orientamento giurisprudenziale consolidato”.