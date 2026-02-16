Lutto nel mondo del cinema: morto Pino Colizzi, maestro del doppiaggio italiano

Morto Pino Colizzi: tra i suoi doppiaggi più celebri figurano Robert De Niro ne Il padrino – Parte II, Martin Sheen in Apocalypse Now, Christopher Reeve nei primi tre film di Superman

È scomparso Pino Colizzi, uno dei doppiatori più importanti e riconoscibili del cinema italiano, all’età di 88 anni. La notizia della sua morte, avvenuta il 14 febbraio 2026 a Roma, è stata diffusa oggi.

Nato nella Capitale nel 1937, Colizzi ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del doppiaggio e della recitazione, prestando la voce a numerosi attori di Hollywood. Tra i suoi doppiaggi più celebri figurano Robert De Niro ne Il padrino – Parte II, Martin Sheen in Apocalypse Now, Christopher Reeve nei primi tre film di Superman e Robert Powell nel ruolo di Gesù nello sceneggiato Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli. Ha inoltre doppiato interpreti come Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss, Omar Sharif e Franco Nero, rendendo la sua voce familiare a generazioni di spettatori italiani.

Inconfondibile la sua voce nel cartone animato Robin Hood dove doppiava proprio la scaltra volpe protagonista.

Oltre alla carriera nel doppiaggio, Colizzi ha lavorato anche come attore, apparendo in produzioni cinematografiche e televisive, tra cui Un tè con Mussolini (1999) diretto da Franco Zeffirelli.

La sua carriera si è svolta per più di cinque decenni, e il suo contributo alla cultura cinematografica italiana è stato riconosciuto da colleghi e appassionati come quello di un vero maestro dell’arte del doppiaggio.

Colizzi lascia la moglie, l’attrice e doppiatrice Manuela Andrei, e i due figli, Carlo e Chiara Colizzi — anch’essa affermata doppiatrice nel panorama italiano.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)