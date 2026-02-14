Estrazione Superenalotto 14 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 14/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 14 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°27 del 14/2/2026
5-23-40-47-80-85
Numero Jolly
6
Numero Superstar
47
Quote Superenalotto del 14 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|42
|€ 4.936,20
|punti 4
|819
|€ 264,81
|punti 3
|26.385
|€ 24,30
|punti 2
|401.831
|€ 5,00
Quote Superstar del 14 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 26.481,00
|3 stella
|207
|€ 2.430,00
|2 stella
|2.638
|€ 100,00
|1 stella
|14.226
|€ 10,00
|0 stella
|27.237
|€ 5,00