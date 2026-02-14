Estrazione Superenalotto 14 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 14/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 14 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°27 del 14/2/2026

5-23-40-47-80-85

Numero Jolly

6

Numero Superstar

47

Quote Superenalotto del 14 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 542 4.936,20
punti 4819 264,81
punti 326.385 24,30
punti 2401.831 5,00

Quote Superstar del 14 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 26.481,00
3 stella207 2.430,00
2 stella2.638 100,00
1 stella14.226 10,00
0 stella27.237 5,00