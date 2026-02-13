Estrazione Superenalotto 13 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 13/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°26 del 13/2/2026

1-52-57-71-76-83

Numero Jolly

37

Numero Superstar

3

Quote Superenalotto del 13 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 71.928,31
punti 4278 551,87
punti 312.690 35,30
punti 2227.654 6,01

Quote Superstar del 13 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella77 3.530,00
2 stella1.370 100,00
1 stella10.414 10,00
0 stella24.256 5,00