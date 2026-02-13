Estrazione Superenalotto 13 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 13/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°26 del 13/2/2026
1-52-57-71-76-83
Numero Jolly
37
Numero Superstar
3
Quote Superenalotto del 13 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 71.928,31
|punti 4
|278
|€ 551,87
|punti 3
|12.690
|€ 35,30
|punti 2
|227.654
|€ 6,01
Quote Superstar del 13 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|77
|€ 3.530,00
|2 stella
|1.370
|€ 100,00
|1 stella
|10.414
|€ 10,00
|0 stella
|24.256
|€ 5,00