Tom Cruise su Italia 1 con il quarto capitolo di Mission: Impossible

L’attore americano torna, questa sera, a vestire i panni dell’agente Ethan Hunt

Questa sera, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Mission: Impossible – Protocollo fantasma”, il quarto capitolo della saga “Mission: Impossible” in cui Tom Cruise torna a vestire i panni dell’agente Ethan Hunt.

Hunt e la sua squadra di agenti dell’agenzia Impossible Mission Force devono rintracciare “Cobalt”, un pericoloso terrorista, che è in possesso dei codici di lancio delle testate nucleari russe. La vera identità del terrorista è nascosta negli archivi del Cremlino, Hunt e i colleghi vi si infiltrano ritrovandosi coinvolti nell’esplosione dell’intero palazzo. Il Presidente degli Stati Uniti è costretto ad attivare il “Protocollo fantasma” e l’intera Impossible Mission Force viene smantellata.

LO SAPEVATE CHE:

Tom Cruise ha voluto girare in prima persona praticamente tutte le scene più spettacolari.

Questo film è il primo, girato nel 2011, a usare il logo celebrativo per i cento anni della Paramount.

Jeremy Renner ha confessato che lavorare con Cruise, per lui, è stato come realizzare un sogno, visto che considera l’attore un suo idolo fin dalla giovinezza.

Cast: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg.