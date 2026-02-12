Estrazione Superenalotto 12 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 12/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 25 del 12/2/2026
5-11-35-52-80-85
Numero Jolly
66
Numero Superstar
29
Quote Superenalotto del 12 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 30.218,63
|punti 4
|740
|€ 257,93
|punti 3
|25.724
|€ 21,85
|punti 2
|378.953
|€ 5,00
Quote Superstar del 12 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 25.793,00
|3 stella
|164
|€ 2.185,00
|2 stella
|2.010
|€ 100,00
|1 stella
|12.989
|€ 10,00
|0 stella
|25.573
|€ 5,00