Estrazione Superenalotto 12 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 12/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 25 del 12/2/2026

5-11-35-52-80-85

Numero Jolly

66

Numero Superstar

29

Quote Superenalotto del 12 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 30.218,63
punti 4740 257,93
punti 325.724 21,85
punti 2378.953 5,00

Quote Superstar del 12 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 25.793,00
3 stella164 2.185,00
2 stella2.010 100,00
1 stella12.989 10,00
0 stella25.573 5,00