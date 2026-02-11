Mattarella a Cortina incontra Sofia Goggia

I complimenti del presidente della Repubblica alle due atlete e a tutti gli azzurri

La campionessa azzurra olimpica Sofia Goggia ha fatto visita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in albergo a Cortina. Il Capo dello Stato domani visiterà il Villaggio Olimpico di Fiames e “Casa Italia” e assisterà ad alcune gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

“Complimenti. Terza olimpiade, terza medaglia. Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra. Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c’è dietro la vostra preparazione”. Così il presidente della Repubblica, incontrando Sofia Goggia.

Il Presidente ha anche parlato al telefono con Arianna Fontana per complimentarsi della 12ª medaglia olimpica. “Congratulazioni, sei Olimpiadi, sei successi. È stata una gara formidabile, complimenti, ovviamente anche agli altri, è stata una squadra formidabile”, le ha detto Mattarella.