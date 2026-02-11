“Franco Battiato. Il lungo viaggio” arriva su Rai1

Il film di Renato De Maria con Dario Aita il 1° marzo su Rai1 e RaiPlay

Dopo il grande successo al cinema, con una straordinaria partecipazione di pubblico, Franco Battiato. Il lungo viaggio – il film che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana – arriva domenica 1° marzo in prima serata su Rai 1 e RaiPlay.

Prodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il film ha saputo conquistare il pubblico delle sale grazie a uno sguardo intenso e rispettoso sull’universo umano e creativo di Franco Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita.

Il racconto segue il giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, attraversando i momenti cruciali del suo percorso artistico e spirituale, fino al ritorno nell’amata terra d’origine. Un viaggio interiore che accompagna la nascita di una visione musicale unica, capace di coniugare sperimentazione, ricerca spirituale e grande successo popolare.

Al centro della narrazione anche l’evoluzione del suo talento musicale e gli incontri decisivi che hanno segnato la sua carriera e il suo cammino umano, tra cui quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Nel cast, accanto a Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, oltre a Anna Castiglia e alla partecipazione straordinaria di Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

Correlati