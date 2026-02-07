Estrazione Superenalotto 7 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 7/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 7 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°23 del 7/2/2026
4-7-12-30-69-81
Numero Jolly
41
Numero Superstar
67
Quote Superenalotto del 7 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|19
|€ 11.004,60
|punti 4
|1.586
|€ 137,86
|punti 3
|45.615
|€ 14,17
|punti 2
|540.624
|€ 5,00
Quote Superstar del 7 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 13.786,00
|3 stella
|178
|€ 1.417,00
|2 stella
|2.428
|€ 100,00
|1 stella
|12.577
|€ 10,00
|0 stella
|24.754
|€ 5,00