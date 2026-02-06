Estrazione Superenalotto 6 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 6/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°22 del 6/2/2026
6-8-17-31-36-75
Numero Jolly
90
Numero Superstar
82
Quote Superenalotto del 6 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 28.661,01
|punti 4
|613
|€ 249,37
|punti 3
|22.724
|€ 19,64
|punti 2
|328.890
|€ 5,00
Quote Superstar del 6 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 24.937,00
|3 stella
|61
|€ 1.964,00
|2 stella
|1.195
|€ 100,00
|1 stella
|7.138
|€ 10,00
|0 stella
|14.217
|€ 5,00