Estrazione Superenalotto 6 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 6/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°22 del 6/2/2026

6-8-17-31-36-75

Numero Jolly

90

Numero Superstar

82

Quote Superenalotto del 6 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 28.661,01
punti 4613 249,37
punti 322.724 19,64
punti 2328.890 5,00

Quote Superstar del 6 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 24.937,00
3 stella61 1.964,00
2 stella1.195 100,00
1 stella7.138 10,00
0 stella14.217 5,00