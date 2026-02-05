“Ghost” torna al cinema il giorno di San Valentino

Il film del 1990 ritorna nelle sale cinematografiche in versione restaurata 4K come evento speciale solo per il 14 febbraio

Per San Valentino l’amore torna sul grande schermo in una delle sue forme più iconiche: Ghost – Fantasma, il film del 1990 diretto da Jerry Zucker, ritorna nelle sale cinematografiche in versione restaurata 4K come evento speciale solo per il 14 febbraio, offrendo al pubblico degli innamorati l’occasione di riscoprire una delle storie romantiche e più celebri della storia del cinema.

Protagonisti il compianto Patrick Swayze, Demi Moore e un’indimenticabile Whoopi Goldberg, premiata con l’Oscar per la sua interpretazione, Ghost è molto più di un film sentimentale: è un racconto che mescola amore, mistero, ironia e soprannaturale, riuscendo ancora oggi a parlare a generazioni diverse.

A più di trent’anni dall’uscita, il film conserva intatta la sua forza emotiva. La celebre scena del vaso di argilla sulle note di “Unchained Melody” dei Righteous Brothers è diventata un simbolo universale del cinema romantico, capace di attraversare epoche e linguaggi senza perdere intensità.

