Estrazione Superenalotto 3 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 3/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 3 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 20 del 3/2/2026

11-16-17-41-42-46

Numero Jolly

70

Numero Superstar

57

Quote Superenalotto del 3 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 59 20.868,64
punti 4570 346,28
punti 322.425 25,95
punti 2366.217 5,00

Quote Superstar del 3 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 34.628,00
3 stella115 2.595,00
2 stella1.682 100,00
1 stella11.203 10,00
0 stella23.996 5,00