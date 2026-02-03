Estrazione Superenalotto 3 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 3/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 3 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 20 del 3/2/2026
11-16-17-41-42-46
Numero Jolly
70
Numero Superstar
57
Quote Superenalotto del 3 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|9
|€ 20.868,64
|punti 4
|570
|€ 346,28
|punti 3
|22.425
|€ 25,95
|punti 2
|366.217
|€ 5,00
Quote Superstar del 3 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 34.628,00
|3 stella
|115
|€ 2.595,00
|2 stella
|1.682
|€ 100,00
|1 stella
|11.203
|€ 10,00
|0 stella
|23.996
|€ 5,00