Il Diavolo Veste Prada 2 sarà al cinema il 29 aprile. Ecco il trailer

Al cinema dal 29 aprile 2026 l’atteso sequel del grande successo hollywoodiano “Il diavolo veste Prada”.

Quasi vent’anni dopo le loro interpretazioni iconiche nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle strade alla moda di New York e negli eleganti uffici di Runway Magazine nell’attesissimo sequel del fenomeno del 2006 che ha definito una generazione.

Il film riunisce il cast principale originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una passerella di personaggi completamente nuova, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono anche i ruoli di “Lily” e “Irv” del primo film. “Il diavolo veste Prada 2” è prodotto da Wendy Finerman e i produttori esecutivi sono Michael Bederman, Karen Rosenfelt e McKenna. Il film debutterà esclusivamente nelle sale cinematografiche il 1° maggio 2026.

