Estrazione Superenalotto 31 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 31/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 31 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°19 del 31/1/2026

2-6-7-33-37-80

Numero Jolly

11

Numero Superstar

80

Quote Superenalotto del 31 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 206.155,18
punti 4839 249,18
punti 332.358 19,50
punti 2481.539 5,00

Quote Superstar del 31 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 24.918,00
3 stella205 1.950,00
2 stella2.526 100,00
1 stella12.729 10,00
0 stella22.321 5,00