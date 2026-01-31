Estrazione Superenalotto 31 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 31/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 31 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°19 del 31/1/2026
2-6-7-33-37-80
Numero Jolly
11
Numero Superstar
80
Quote Superenalotto del 31 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 206.155,18
|punti 4
|839
|€ 249,18
|punti 3
|32.358
|€ 19,50
|punti 2
|481.539
|€ 5,00
Quote Superstar del 31 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|5
|€ 24.918,00
|3 stella
|205
|€ 1.950,00
|2 stella
|2.526
|€ 100,00
|1 stella
|12.729
|€ 10,00
|0 stella
|22.321
|€ 5,00