Pd, Avs e M5S bloccano la conferenza sulla “remigrazione” organizzata dalla Lega con CasaPound e Forza Nuova

Laura Boldrini: “Non c’è posto nelle istituzioni per i fascisti”. Vannacci: “Oggi a Montecitorio è morta la democrazia”

È stata bloccata la conferenza sulla remigrazione alla Camera di Montecitorio dopo che i deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato la sala stampa per impedire la presentazione di una proposta di legge in tema di Remigrazione e Riconquista organizzata dal leghista Domenico Furgiuele con la presenza di esponenti dell’estrema destra tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti (già Forza Nuova) e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti.

L’opposizione ha intonato Bella Ciao e Fischia il Vento e in apertura di seduta ha lanciato un appello alla presidenza della Camera perché intervenisse per fermare lo ”scempio” di ”aprire le porte del Parlamento a nazisti e fascisti”.

“Oggi abbiamo occupato la sala stampa della Camera per impedire che si compisse uno sfregio alle istituzioni. Chi si rifà a ideologie fasciste, naziste, inneggia alla violenza, non può trovare spazio nelle istituzioni democratiche che, ricordo, sono nate da chi ha combattuto quelle ideologie. Il nostro impegno oggi e sempre sarà quello di preservare anche un luogo sacro come la Camera dei Deputati dalla presenza di messaggi che ci riportano drammaticamente alle tragedie del passato e che rischiano davvero di incrinare i fondamenti della nostra democrazia”, ha spiegato Chiara Braga, presidente del Gruppo Pd della Camera dei deputati.

Fa eco Laura Boldrini: “Non c’è posto nelle istituzioni per i fascisti”. “Oggi insieme agli altri deputati delle opposizioni abbiamo impedito la vergognosa sfilata di Casapound alla Camera dei Deputati. Un oltraggio alla Repubblica italiana, nata dalla Resistenza” spiegano da Avs.

Al contrario Luca Marsella, portavoce di Casapound e uno dei relatori della conferenza stampa ha definito l’antifascismo una mafia: “Se la conferenza stampa è stata annullata è una vergogna. Noi dobbiamo entrare in Parlamento. Siamo di fronte a un atto mafioso, oggi l’antifascismo è mafia”.

Per Furgiuele invece, sono i deputati di opposizione ad essere “antidemocratici” perché “non permettono di esprimere il proprio pensiero”. Poi, ha aggiunto: “Matteo Salvini era al corrente che io facevo questa iniziativa e sicuramente non si dissocia”. E ha annunciato che riproverà a organizzare un’altra conferenza. Vannacci: “Oggi a Montecitorio è morta la democrazia”.

“La libertà di parola e di pensiero è garantita dalle leggi e non può essere in alcun modo limitata da una sinistra violenta e arrogante che occupa perfino le sedi istituzionali come un Askatasuna qualunque. I temi della sicurezza, della tutela delle forze dell’ordine e del contrasto all’immigrazione clandestina sono prioritari ed è legittimo discuterne in tutte le sedi: per questo, la Lega ha organizzato una grande mobilitazione con raccolta di firme a sostegno dell’agente indagato dopo la morte di uno spacciatore clandestino a Milano. I tentativi di bavaglio della sinistra non ci fermeranno”, si legge in una nota della Lega.