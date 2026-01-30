“Melania”, il docufilm sulla First Lady da oggi nei cinema

Il documentario racconta i 20 giorni precedenti l’insediamento del presidente Trump
Il film di Amazon MGM Studios, MELANIA – da oggi nelle sale cinematografiche – offre un accesso senza precedenti ai 20 giorni che precedono l’insediamento presidenziale del 2025, del marito Donald Trump, attraverso gli occhi della First Lady stessa. Entrate nel mondo di Melania Trump, mentre orchestra i piani per l’insediamento, affronta le complessità della transizione alla Casa Bianca e fa tornare la sua famiglia nella capitale.
Con filmati esclusivi che catturano incontri cruciali, conversazioni private e ambienti inediti, MELANIA racconta il ritorno della signora Trump a uno dei ruoli più potenti al mondo.
