Estrazione Superenalotto 30 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 30/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°18 del 30/1/2026

32-33-39-40-52-86

Numero Jolly

63

Numero Superstar

16

Quote Superenalotto del 30 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 46.491,72
punti 4322 442,18
punti 311.737 36,46
punti 2199.329 6,66

Quote Superstar del 30 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 44.218,00
3 stella56 3.646,00
2 stella1.190 100,00
1 stella8.288 10,00
0 stella23.361 5,00