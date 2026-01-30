Estrazione Superenalotto 30 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 30/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°18 del 30/1/2026
32-33-39-40-52-86
Numero Jolly
63
Numero Superstar
16
Quote Superenalotto del 30 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 46.491,72
|punti 4
|322
|€ 442,18
|punti 3
|11.737
|€ 36,46
|punti 2
|199.329
|€ 6,66
Quote Superstar del 30 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 44.218,00
|3 stella
|56
|€ 3.646,00
|2 stella
|1.190
|€ 100,00
|1 stella
|8.288
|€ 10,00
|0 stella
|23.361
|€ 5,00