Estrazione Superenalotto 29 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 29/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 17 del 29/1/2026

29-30-34-56-66-80

Numero Jolly

88

Numero Superstar

11

Quote Superenalotto del 29 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 89.599,47
punti 4412 442,00
punti 316.589 33,09
punti 2283.782 6,01

Quote Superstar del 29 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 44.200,00
3 stella113 3.309,00
2 stella2.227 100,00
1 stella15.427 10,00
0 stella39.640 5,00