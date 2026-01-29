Estrazione Superenalotto 29 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 29/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 17 del 29/1/2026
29-30-34-56-66-80
Numero Jolly
88
Numero Superstar
11
Quote Superenalotto del 29 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 89.599,47
|punti 4
|412
|€ 442,00
|punti 3
|16.589
|€ 33,09
|punti 2
|283.782
|€ 6,01
Quote Superstar del 29 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 44.200,00
|3 stella
|113
|€ 3.309,00
|2 stella
|2.227
|€ 100,00
|1 stella
|15.427
|€ 10,00
|0 stella
|39.640
|€ 5,00