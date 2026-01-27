Grazia Urbano: “La Francia ammira le mie creazioni ma il mio cuore è sempre rivolto alla mia Puglia”

di Marianna Dima

Grazia, la tua carriera sempre più in ascesa. Sfilate di Moda, Premi e collaborazioni con la Francia, come hai iniziato il tuo percorso professionale?

Il mio percorso professionale è iniziato per caso, anche se penso che niente avviene per caso. Più che altro è iniziato tutto per mettere me stessa alla prova, una scommessa con me stessa è nato tutto per un mio desiderio, un sogno nel cassetto e ad oggi eccomi qui.

Che consigli daresti ai giovani stilisti che vogliono affermarsi nel mondo del lavoro?

In primis vorrei consigliare ai giovani, di credere in loro e nelle loro capacità, anche se inizialmente si sbaglia e nessuno ci crederà e proprio questo che li motiverà a fare sempre meglio… da piccola sentivo i grandi, dire sempre una frase: “sbagliando si impara” ecco allora mi sembrava stupida come frase, ad oggi posso dire che è molto vera… perché si impara sempre dai fallimenti, sono sempre grandi lezioni, sia nella vita, che nel lavoro.

Quali sono i segreti per restare sempre al top nel mondo del Fashion System?

Il segreto non è solo uno, ma un insieme di fattori: Come la creatività, la narrazione dell’abito, l’adattamento ai cambiamenti sociali, oggi molto importante.

Voci sempre più insistenti su un tuo ruolo come insegnante negli istituti professionali. È reale o sono fake news su una tua possibile candidatura per questo ruolo?

Confermo che presto darò il mio contributo, nel ruolo di insegnante negli istituti professionali, sono felice di poter portare la mia esperienza ai giovani che vorranno affacciarsi nel mondo della moda.