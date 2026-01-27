Estrazione Superenalotto 27 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 27/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 27 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 16 del 27/1/2026

11-19-27-31-54-84

Numero Jolly

38

Numero Superstar

37

Quote Superenalotto del 27 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 58 23.123,79
punti 4816 230,26
punti 330.874 18,35
punti 2422.108 5,00

Quote Superstar del 27 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 23.026,00
3 stella162 1.835,00
2 stella2.200 100,00
1 stella12.182 10,00
0 stella24.218 5,00