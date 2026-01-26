Sara Tommasi nelle radio e in digitale con “Soltanto tu”

Continua la svolta pop per Sara Tommasi, nei principali digital store con il nuovo singolo Soltanto tu, un brano scritto da Michele Galasso, Luigi Domenici, Luca Tozzi e Paola Chiesa

Continua la svolta pop per Sara Tommasi, nei principali digital store con il nuovo singolo Soltanto tu, un brano scritto da Michele Galasso, Luigi Domenici, Luca Tozzi e Paola Chiesa, inciso in Italia ed edito da Novalis Music. Galasso, autore per Warner Bros, ha collaborato con diversi volti noti dell’universo musicale italiano come: Zucchero, Mietta, Ivana Spagna e Fausto Leali.

Da qualche anno Sara Tommasi ha intrapreso nuovi progetti che sembrano plasmare la sua nuova vita: dall’attivismo sociale attraverso la musica, all’esplorazione di nuove passioni. L’ex soubrette sta dimostrando al mondo che è possibile rialzarsi dopo le avversità. Le sue attività online e offline stanno suscitando curiosità e interesse, mentre lei stessa impone la sua immagine di donna forte e determinata.

Sara vive da cinque anni con il marito e suo manager Antonio Orso, tra Italia ed Egitto e la canzone “Soltanto tu” è una storia puramente immaginaria, che parla di un tradimento che nel videoclip Sara confida con amarezza ad una cara amica, per averne un consiglio. Ma, come sempre, alla fine il grande amore trionfa, perché è capace di perdonare il momento di debolezza. Sara ha intrapreso un percorso di cambiamento importante: il suo viaggio è ancora in corso, ma l’autenticità e la determinazione che mostra ci suggeriscono che il meglio potrebbe ancora venire.

Riprese video, Regia, Editing and Color grading del video sono di Gianluca Sambiase e Danilo De Santis. Grazie a Gheorghe Stefania Daniela (Dana) per aver partecipato al videoclip nella veste dell’amica del cuore; a Pasquale Cerroni dell’Azienda “SuperAll2000” di Ladispoli per l’affetto, il supporto e aver creduto nel progetto; a Villa dei Desideri per la meravigliosa location.

SITO: www.saratommasi.net

IG: www.instagram.com/officialtommasi

FB: www.facebook.com/saratommasiofficialreal

CAPRICCI: https://capriccistore.com/collections/sara-tommasi