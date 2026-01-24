Estrazione Superenalotto 24 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 24/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 24 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°15 del 24/1/2026
22-37-55-61-68-71
Numero Jolly
21
Numero Superstar
18
Quote Superenalotto del 24 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 205.068,50
|punti 4
|529
|€ 393,15
|punti 3
|19.658
|€ 31,94
|punti 2
|328.406
|€ 5,94
Quote Superstar del 24 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|6
|€ 39.315,00
|3 stella
|213
|€ 3.194,00
|2 stella
|3.050
|€ 100,00
|1 stella
|19.914
|€ 10,00
|0 stella
|47.318
|€ 5,00