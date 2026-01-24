Estrazione Superenalotto 24 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 24/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 24 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°15 del 24/1/2026

22-37-55-61-68-71

Numero Jolly

21

Numero Superstar

18

Quote Superenalotto del 24 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 205.068,50
punti 4529 393,15
punti 319.658 31,94
punti 2328.406 5,94

Quote Superstar del 24 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella6 39.315,00
3 stella213 3.194,00
2 stella3.050 100,00
1 stella19.914 10,00
0 stella47.318 5,00