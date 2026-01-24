“Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo”, in prima visione stasera su Italia 1

Stasera, in prima serata su Italia 1, arriva la prima tv della commedia d’avventura “Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo”, diretto da Guillaume Canet

Siamo nell’anno 50 a.C. La Cina è in pericolo: l’imperatrice è stata tradita dal perfido principe Deng Tsin Qin, e la principessa Fu Yi fugge in Gallia per chiedere aiuto ai leggendari Asterix e Obelix. I due guerrieri, insieme al fedele Idefix, partono per un’epica avventura in Oriente, dove dovranno affrontare eserciti, tradimenti e persino l’esercito dell’Imperatore Cesare, deciso a conquistare anche la Cina!

LO SAPEVATE CHE…

Con oltre 65 milioni di euro, è uno dei film francesi più costosi di sempre.

La pellicola vede il debutto al cinema di Zlatan Ibrahimović: il celebre calciatore interpreta Antivirus, un valoroso e temibile generale romano.

Dopo quattro film, Gilles Lellouche raccoglie l’eredità di Obelix, ruolo iconico di Depardieu.