Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in lieve calo, risalgono Pd e M5s

Fratelli d’Italia in leggero calo, ma conferma il primato tra i partiti italiani; guadagnano consenso i principali partiti di opposizione, Pd e Movimento 5 Stelle, mentre perdono terreno Forza Italia e Lega. È quanto rilevano i sondaggi realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 21 e il 22 gennaio.

Fratelli d’Italia resta in testa con il 30,9%, con un leggero calo dello 0,1% sulla settimana e dello 0,2% sul mese. Segue il Pd al 21,9% (+0,2 in una settimana), M5S al 12,1% (+0,1), Forza Italia al 10,5% (-0,1), Lega all’8,1% (-0,1). Avs stabile al 6,3%, segue Azione al 3,3% (-0,1), Italia Viva al 2,2% (-0,1) e infine +Europa all’1,7% (+0,1%).

FIDUCIA GOVERNO AL 43,2%

Anche la fiducia nel Governo è in leggero calo a quota 43,2% con un -0,2% rispetto a una settimana fa e -0,3 in un mese. La quota di chi non ha fiducia sale dello 0,1%, arrivando al 49%. Gli indecisi sono al 7,8% (+0,1).

MELONI SEMPRE PRIMA TRA LEADER, POI TAJANI E CONTE

Giorgia Meloni resta saldamente al comando nella classifica dei leader più apprezzati con il 46,8% dei consensi, seppur in lieve calo dello 0,1% rispetto a una settimana fa (ma +0,2% in un mese).

In seconda posizione si conferma il leader Fi, Antonio Tajani con il 39,7% (-0,1%), al terzo stabile il presidente M5S, Giuseppe Conte che guadagna in 7 giorni lo 0,2% e si porta al 31. Segue la segretaria Elly Schlein che guadagna lo 0,1% e raggiunge il 29%. Il leader della Lega Matteo Salvini è ancora quinto al 27,1%. A seguire il leader di Azione Carlo Calenda (21,5%), Angelo Bonelli (al 16%) e Nicola Fratoianni (al 15,8%). Chiudono Riccardo Magi (al 13,6%) e Matteo Renzi (13,4%).