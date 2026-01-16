Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in vetta, in aumento i consensi di Pd e Forza Italia

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia conferma il primato tra i partiti italiani, in aumento i consensi di Pd e Forza Italia, cala il Movimento 5 stelle

Fratelli d’Italia conferma il primato tra i partiti italiani, in aumento i consensi di Pd e Forza Italia, cala il Movimento 5 stelle. È quanto emerge dai nuovi sondaggi realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 14 e 15 gennaio.

Fratelli d’Italia resta in testa col 31%, con un leggero calo dello 0,1%. Segue il Pd al 21,7% (+0,1), M5S al 12% (-0,1), Forza Italia al 10,6% (+0,1), Lega all’8,2% (-0,1). Avs al 6,3% (-0,1), Azione al 3,4% (+0,1), Italia Viva al 2,3% (+0,1) e infine +Europa all’1,6% (+0,1%).

DIRE-TECNÈ: LA FIDUCIA NEL GOVERNO AL 43,4%

Fiducia nel Governo stabile a quota 43,4% con un -0,1% rispetto a una settimana fa e a un mese fa. La quota di chi non ha fiducia sale dello 0,2%, arrivando al 48,9%. Gli indecisi sono al 7,7%.

DIRE-TECNÈ: MELONI PRIMA TRA LEADER, POI TAJANI E CONTE

Giorgia Meloni saldamente al comando nella classifica dei leader più apprezzati con il 46,9% dei consensi, in aumento dello 0,1% rispetto a una settimana fa e di 0.3% rispetto a un mese fa. E’ quanto emerge dai sondaggi realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 14 e 15 gennaio.

In seconda posizione si conferma il leader Fi, Antonio Tajani con il 39,7% (+0,1%), al terzo stabile il presidente M5S, Giuseppe Conte con il 30,8% (-0,2%). Segue la segretaria Elly Schlein che guadagna lo 0,2% e si porta al 28,9%. Il leader della Lega Matteo Salvini è stabile quinto al 27,2%. A seguire il leader di Azione Carlo Calenda (21,6%), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (entrambi al 15,9%), stessa percentuale del 13.5 per Riccardo Magi e Matteo Renzi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)