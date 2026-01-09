Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile, in crescita il Movimento 5 stelle

Sondaggi politici: stabile la fiducia del Governo al 43,5%. Tra i partiti stabile Fratelli d’Italia, in calo il, Pd. Crescita per il Movimento 5 stelle

Rispetto al 18 dicembre, la percentuale di chi ha fiducia nel Governo è rimasta stabile a quota 43,5%. Lo calcolano i sondaggi realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 7 e l’8 gennaio. La quota di chi non ha fiducia è diminuita dello 0,1%, arrivando al 48,7%. Al contrario, la quota degli indecisi è aumentata dello 0,1%.

DIRE-TECNÈ: FDI PRIMO PARTITO, GIÙ PD E FI, SALE M5S

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano, calano i consensi di Pd e Forza Italia e al contrario sale quello del Movimento 5 stelle. E’ quanto emerge dai sondaggi realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 7 e l’8 gennaio.

Fratelli d’Italia resta in testa col 31,1%, invariato rispetto all’ultima rilevazione del 18 dicembre. Segue il Pd al 21,6% (+0,2); poi M5S all’12,1% (+0,2); Forza Italia al 10,5% (-0,2); Lega all’8,3% (-0,1).

Poi Avs al 6,4% (+0,1); Azione al 3,3% (+0,1); Italia Viva al 2,2% (+0,1) e infine +Europa all’1,5% (+0,1%).

DIRE-TECNÈ: MELONI PRIMA TRA I LEADER, POI TAJANI E CONTE

La premier Giorgia Meloni è ancora saldamente al comando nella classifica dei leader più apprezzati. La presidente del Consiglio guida la classifica con il 46,8% dei consensi e vede aumentare il proprio vantaggio dello 0,2% rispetto al 18/12, data dell’ultima rilevazione. E’ quanto emerge dai sondaggi realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 7 e l’8 gennaio.

In seconda posizione si conferma il leader Fi, Antonio Tajani con il 39,6% (+0,2%), mentre nel gradino più basso del podio è stabile il presidente M5S, Giuseppe Conte con il 31% (+0,1%). A seguire la segretaria Elly Schlein che perde lo 0,1% e si porta al 28,7%. Quindi il capo del Carroccio Matteo Salvini, quinto, al 27,”% (+0,1%). A seguire il leader di Azione Carlo Calenda (21,5%), Angelo Bonelli (16%), Nicola Fratoianni (15,8%); Riccardo Magi e (13,5%) e Matteo Renzi (13,4%).

