Sondaggi politici: Meloni e Tajani restano i leader con il più alto gradimento

Sondaggi politici: con il 46,6% di valutazioni positive Giorgia Meloni resta la leader con il più alto gradimento. La premier in un mese ha guadagnato lo 0,3%

In una settimana la percentuale di chi ha fiducia nel Governo è diminuita dello 0,1%, arrivando a quota 43,5%, ed è cresciuta dello 0,1% rispetto al mese scorso. Lo calcolano i sondaggi realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 17 e l’18 dicembre 2025.

La quota di chi non ha fiducia è aumentata dello 0,2% sulla settimana ed è calata dello 0,4% sul mese precedente, arrivando al 48,8%. Al contrario, la quota degli indecisi è diminuita dello 0,1% in sette giorni e aumentata dello 0,3% sui 30 giorni precedenti.

DIRE-TECNÈ: “FDI PRIMO PARTITO AL 31,1%, PD INSEGUE AL 21,8%”

Resta stabile il quadro politico italiano, con Fratelli d’Italia che resta primo partito al 31,1% (+0,2% in un mese, stabile sulla settimana), seguito dal PD al 21,8% (+0,1% settimanale, -0,1% mensile).

Ci sono poi il M5S all’11,9% (+0,1% settimanale, +0,2% mensile), Forza Italia al 10,7% (-0,2% settimanale e -0,3 mensile), la Lega all’8,4% (-0,1% settimanale, +0,1% mensile), Avs al 6,3% (+0,1% settimanale e +0,2 mensile), Azione al 3,2% (-0,1% e -0,2%), Italia Viva al 2,1% (+0,1% settimanale), e +Europa all’1,6% (-0,1% per entrambe).

DIRE-TECNÈ: “MELONI LEADER PIÙ APPREZZATA, SEGUONO TAJANI E CONTE”

Con il 46,6% di valutazioni positive Giorgia Meloni resta la leader con il più alto gradimento. La premier in un mese ha guadagnato lo 0,3%.

Seguono il leader di Forza Italia Antonio Tajani al 39,4% (-0,1% su entrambe), Giuseppe Conte del M5S al 30,9% (+0,1% settimanale, +0,3% mensile), la Dem Elly Schlein al 28,8% (-0,1% settimanale, -0,2% mensile).

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è al 27,1% (-0,1% settimanale, +0,1% mensile), Carlo Calenda di Azione è al 21,4% (+0,2% settimanale, +0,1% mensile), Angelo Bonelli di Avs è al 16,1 (-0,1% in una settimana e +0,2 in un mese), Nicola Fratoianni di Avs al è 15,6% (+0,1% in una settimana). Chiudono Riccardo Magi di +Europa al 13,6% (-0,1% in una settimana e -0,1 in un mese) e Matteo Renzi al 13,4% (+0,1% in una settimana).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)