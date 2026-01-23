Nicola Cuneo protagonista nel film “2 cuori 2 capanne” di Massimiliano Bruno

Il giovane attore romano Nicola Cuneo ritorna per la seconda volta sul grande schermo diretto da Massimiliano Bruno nel film 2 Cuori e 2 Capanne

Il giovane attore romano Nicola Cuneo ritorna per la seconda volta sul grande schermo diretto da Massimiliano Bruno nel film 2 Cuori e 2 Capanne, una commedia italiana con protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, che uscirà al cinema il 22 gennaio 2026, prodotta da Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e distribuita da Vision Distribution.

L’attore interpreta Cesare, l’ex ragazzo di Lavinia. Apparentemente un bravo ragazzo, ma la sua natura si rivelerà quando Lavinia deciderà con coraggio di mettere un punto alla loro relazione.

Nicola Cuneo, nato a Roma il 14 dicembre 2002, si avvicina al mondo della recitazione all’età di 15 anni, entrando nell’agenzia Studio Ofelia e partecipando a stage formativi che segnano l’inizio del suo percorso artistico. Nel 2022 debutta sul grande schermo nel film “I peggiori giorni”, diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, interpretando Achille nell’episodio “Ferragosto”, esperienza che gli permette di confrontarsi con il set cinematografico e sviluppare la propria presenza scenica. Nello stesso anno intraprende un percorso triennale presso il Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno, dove si forma, passando con naturalezza dal palcoscenico all’acting on camera, diplomandosi nell’estate del 2025 e consolidando la propria formazione artistica a 360 gradi. Nel 2024 entra nel mondo delle serie televisive con “Crush – La storia di Matilde”, diretta da Raffaele Androsiglio, interpretando Luca, un ragazzo timido, sensibile e genuino. Con questo ruolo, Nicola porta sullo schermo naturalezza ed empatia, rendendo il personaggio vicino e riconoscibile al pubblico giovane, esperienza che gli permette di approfondire ulteriormente il proprio talento e la capacità di modulare la recitazione in contesti diversi. Questa crescita lo conduce poi al cinema con l’ultimo progetto di Massimiliano Bruno, “2 cuori & 2 capanne”, dove interpreta Cesare, confermando il suo percorso tra progetti significativi e consolidando la propria presenza sul grande schermo. Giovane e versatile, Nicola Cuneo continua a crescere tra cinema e teatro, distinguendosi per la forza interpretativa e la presenza scenica, caratteristiche che lo rendono una delle voci emergenti più interessanti del panorama italiano.