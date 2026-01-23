Il FAI organizza l’evento benefico “Agrumi” a Villa Necchi Campiglio

Nel weekend 24-25 gennaio 2026, il FAI organizzerà l’evento benefico “Agrumi” a Villa Necchi Campiglio, nel cuore di Milano

Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 a Milano torna “Agrumi”, evento sulla biodiversità mediterranea organizzato dal FAI e giunto alla sua XIV edizione. Un fine settimana che avrà per protagonisti gli agrumi in tutto il loro splendore tra aromi, gusto e colori nella cornice della meravigliosa Villa Necchi Campiglio, bene tutelato dal FAI.

L’evento, che mira ad ampliare la conoscenza sul patrimonio di biodiversità dell’area mediterranea, permetterà ai visitatori di avvicinarsi al mondo degli agrumi e acquistare prodotti selezionati sulla base della loro qualità e autenticità mediterranea rimanendo nel cuore della metropoli milanese. Il ricavato della vendita sarà donato al FAI per le sue attività di tutela del patrimonio italiano.

Tra i partecipanti all’esposizione, anche Donna Fina annuncia la propria presenza in qualità di ambasciatrice della biodiversità siciliana. Oltre i propri agrumi, resi unici grazie all’influenza del clima siciliano e all’energia minerale del terreno vulcanico dell’Etna, Donna Fina porterà a Milano anche il racconto di un’agricoltura che ha a cuore l’ambiente dal quale trae i suoi frutti.

Scelta dal FAI per il legame indissolubile con la propria terra, l’impegno di Donna Fina nella tutela della biodiversità è evidente nell’assenza di trattamenti chimici sui propri prodotti, condizione che li rende edibili al 100%: una filosofia “zero scarti” che rende anche la buccia un ingrediente prezioso e sicuro per la salute.

Ma l’attenzione di Donna Fina al patrimonio agrumicolo siciliano è visibile anche nel rispetto dei tempi della natura e dalla tutela delle varietà di agrumi siciliane, possibile grazie alla coltivazione naturale legata al calendario stagionale di maturazione dei prodotti.

In un mercato sempre più spesso dominato dall’omologazione e dall’appiattimento di sapori e aromi, Donna Fina si distingue per un approccio alla coltivazione che rispetta i ritmi naturali e le caratteristiche del territorio che dà la vita ai propri prodotti. Dalle note arance rosse di Sicilia ai profumatissimi limoni siciliani, le oltre 20 varietà di prodotti sono frutto di una gestione a basso impatto ambientale che mira a tutelare la biodiversità e la ricchezza genetica dei terreni siciliani.

“Siamo molto felici di partecipare nuovamente all’evento AgruMi – il commento di Donna Fina -. Ogni edizione rappresenta un’occasione di incontro con un pubblico curioso e partecipe, desideroso di scoprire il mondo degli agrumi attraverso domande e confronto diretto. Per noi è un momento prezioso per condividere la nostra passione e raccontare il valore agricolo e ambientale degli agrumi, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità e alla ricchezza delle varietà che custodiamo”.

Nel weekend milanese sarà possibile toccare con mano i prodotti e conoscere dal vivo l’impegno di Donna Fina per la biodiversità mediterranea, attraverso i colori accesi, il gusto unico e gli aromi intensi degli agrumi. Scopri di più su Donna Fina e il programma dell’iniziativa “Agrumi” nella pagina dedicata all’evento sul sito FAI.