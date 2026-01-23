Estrazione Superenalotto 23 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 23/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°14 del 23/1/2026

2-6-11-19-88-90

Numero Jolly

69

Numero Superstar

52

Quote Superenalotto del 23 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 536 3.839,94
punti 42.429 58,10
punti 349.677 8,53
punti 2447.312 5,00

Quote Superstar del 23 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella12 5.810,00
3 stella204 853,00
2 stella2.030 100,00
1 stella9.620 10,00
0 stella17.315 5,00