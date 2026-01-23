Estrazione Superenalotto 23 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 23/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°14 del 23/1/2026
2-6-11-19-88-90
Numero Jolly
69
Numero Superstar
52
Quote Superenalotto del 23 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|36
|€ 3.839,94
|punti 4
|2.429
|€ 58,10
|punti 3
|49.677
|€ 8,53
|punti 2
|447.312
|€ 5,00
Quote Superstar del 23 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|12
|€ 5.810,00
|3 stella
|204
|€ 853,00
|2 stella
|2.030
|€ 100,00
|1 stella
|9.620
|€ 10,00
|0 stella
|17.315
|€ 5,00