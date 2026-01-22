Oscar: “Una battaglia dopo l’altra” pigliatutto nelle quote. DiCaprio insegue Chalamet per il miglior attore

La pellicola di Paul Thomas Anderson, con protagonista Leonardo DiCaprio, in “pole” nella lavagna per il miglior film a 1,11 su Goldbet e Better.

“Una battaglia dopo l’altra” è il grande favorito degli Oscar 2026. Ne sono convinti i bookmaker che, dopo l’annuncio delle candidature ai premi più prestigiosi del cinema mondiale, vedono la pellicola di Paul Thomas Anderson, con protagonista Leonardo DiCaprio, in “pole” nella lavagna per il miglior film a 1,11 su Goldbet e Better, riporta Agipronews. Già trionfatore ai Golden Globes come “miglior commedia”, dovrà guardarsi dalla concorrenza di “Hamnet” di Chloe Zhao (miglior film drammatico ai Globes) lontano però, in quota, a 6. Anderson è il favorito dei betting analyst anche per la miglior regia, offerto a 1,05, con margine netto su Zhao e Ryan Coogler (“I peccatori”) a 13 volte la posta. Per la statuetta di miglior attore DiCaprio, visto a 6,50, deve invece cedere il passo, in lavagna, a Timothee Chalamet, proposto a 1,25 dopo aver trionfato ai Golden Globes per il ruolo del giocatore di ping pong in “Marty Supreme”. Completa il podio dei favoriti, a 8, Wagner Moura, protagonista del thriller brasiliano di spionaggio “L’agente segreto”. Nel premio di miglior attrice, quote rasoterra per Jessie Buckley (“Hamnet”), a 1,07, in netto vantaggio su Rose Byrne (“If I had legs I’d kick you”), indicata a 9.

Per il miglior attore non protagonista, Stellan Skarsgard in “Sentimental value”, a 2,20, è insidiato dalla coppia Benicio Del Toro e Sean Penn di “Una battaglia dopo l’altra”, proposti rispettivamente a 3,20 e 4 volte la giocata. Il film di Anderson è in prima linea anche fra le attrici non protagoniste, con Teyana Taylor, già vincitrice ai Globes, in “pole” a 1,55 su Amy Madigan (“Weapons”) che insegue a 2,75. Per la statuetta di miglior film d’animazione , Zootropolis 2, visto a 6,50, sembra avere poche chance contro il favorito “Kpop Demon Hunters”, offerto a 1,10.