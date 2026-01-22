Oscar 2026: “Sinners” domina con 16 nomination, segue “Una Battaglia dopo l’Altra” con 12

La cerimonia si svolgerà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, il comico Conan O’Brien alla conduzione.

La corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo: l’Academy ha svelato le nomination della 98ª edizione, tra record e una parata di grandi nomi del cinema internazionale.

Sinners domina la classifica con 16 nomination, superando il precedente massimo di 14 nodi detenuto da miti come Titanic e La La Land. Il film diretto da Ryan Coogler è così il titolo più candidato nella storia degli Oscar, con candidature che spaziano da Miglior Film a Miglior Regia e Miglior Attore per Michael B. Jordan. Dietro di lui si posizionano pellicole come One Battle After Another e Frankenstein, entrambe con numerose candidature, insieme ad altri titoli forti come Hamnet, Bugonia e Sentimental Value.

Tra gli attori in lizza per la statuetta ci sono Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke e Wagner Moura per la categoria Miglior Attore, mentre Jessie Buckley, Emma Stone e Kate Hudson sono tra le principali candidate a Miglior Attrice.

LA SERATA

La cerimonia degli Oscar 2026 si svolgerà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con il comico Conan O’Brien alla conduzione per il secondo anno consecutivo. In questa edizione debutta anche una nuova categoria: “Miglior Casting”, introdotta dall’Academy per riconoscere il lavoro dei casting director.

Elenco delle nomination

Miglior Film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Miglior Regia

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Sinners)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

Miglior Attore

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Miglior Attrice

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs, I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Emma Stone (Bugonia)

Miglior Attore non Protagonista

Benicio del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Sinners)

Sean Penn (One Battle After Another)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Miglior Attrice non Protagonista

Elle Fanning (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Miglior Sceneggiatura Originale

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Miglior Casting (nuova categoria)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Film d’Animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootropolis 2

Altre categorie principali

Produzione (Production Design): Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners

Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners Fotografia (Cinematography): Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams

Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sinners, Train Dreams Montaggio (Film Editing): F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners

F1, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners Colonna sonora (Original Score): Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Sinners

Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle After Another, Sinners Canzone originale (Original Song): “Dear Me” (Diane Warren: Relentless), “Golden” (KPop Demon Hunters), “I Lied to You” (Sinners), “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi), “Train Dreams” (Train Dreams)

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless), “Golden” (KPop Demon Hunters), “I Lied to You” (Sinners), “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi), “Train Dreams” (Train Dreams) Documentari, cortometraggi, internazionale e technical: varie nomination anche in queste categorie, con titoli come The Alabama Solution, Mr. Nobody Against Putin, The Secret Agent (internazionale), Butterfly (cortometraggio animato), Sirât (suono), e altri.

