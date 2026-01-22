Lutto nel M5s: morto a Courmayeur l’attivista 21enne Riccardo Mirarchi

Tragedia sulle piste di Courmayeur, dove il giovane attivista del M5s di 21 anni, Riccardo Mirarchi, ha perso la vita durante l’ultima discesa della giornata

Tragedia sulle piste di Courmayeur, dove un giovane sciatore romano di 21 anni, Riccardo Mirarchi, ha perso la vita durante l’ultima discesa della giornata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo stava rientrando verso Dolonne lungo la pista 26, una pista rossa che costeggia il bosco, quando si è verificato l’incidente fatale.

“Alle 15.45 il giovane stava scendendo a forte velocità, quando è saltato su un dosso e ha perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e andando a sbattere contro un albero. L’urto è stato così violento che gli sci si sono spezzati, la mascherina è esplosa e il casco si è staccato, finendo a sette metri di distanza”. Il giovane, come si legge , è morto a causa delle gravissime ferite riportate al volto e al torace. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, anche grazie all’aiuto di un altro sciatore presente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La fidanzata è stata assistita in stato di choc.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati il Soccorso alpino, la polizia di Stato e l’eliambulanza. Come riferisce il Corriere della Sera, è stata aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto: nel tratto interessato, a quanto si apprende, erano presenti cartelli che invitavano a rallentare. In serata i genitori del ragazzo hanno raggiunto Courmayeur.

Riccardo Mirarchi era uno studente universitario della Luiss e un giovane militante del Movimento 5 Stelle ed è proprio il leader pentastellato a ricordarlo così sui social: “Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila in battaglie politiche. Era molto attivo nel Network giovani del Movimento. Non si muore a 20 anni. È una crudeltà. È un dolore enorme per la nostra comunità politica. È una tragedia incommensurabile per la sua famiglia, i suoi cari, ai quali ci stringiamo forte. Riccardo continueremo a ricordarti, a portare avanti le battaglie in cui credevi, ad alimentare la speranza di cambiare le cose“.

