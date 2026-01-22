Estrazione Superenalotto 22 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 22/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 13 del 22/1/2026
2-30-52-56-57-78
Numero Jolly
59
Numero Superstar
25
Quote Superenalotto del 22 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 44.708,44
|punti 4
|396
|€ 458,94
|punti 3
|16.910
|€ 32,40
|punti 2
|294.428
|€ 5,78
Quote Superstar del 22 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 45.894,00
|3 stella
|110
|€ 3.240,00
|2 stella
|2.023
|€ 100,00
|1 stella
|13.682
|€ 10,00
|0 stella
|30.923
|€ 5,00