Estrazione Superenalotto 22 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 22/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 13 del 22/1/2026

2-30-52-56-57-78

Numero Jolly

59

Numero Superstar

25

Quote Superenalotto del 22 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 44.708,44
punti 4396 458,94
punti 316.910 32,40
punti 2294.428 5,78

Quote Superstar del 22 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 45.894,00
3 stella110 3.240,00
2 stella2.023 100,00
1 stella13.682 10,00
0 stella30.923 5,00