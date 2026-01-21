Gossip, Brooklyn Beckham chiude con i genitori David e Victoria: “Hanno sempre cercato di rovinare il mio matrimonio”

Il figlio maggiore dei Beckham, Brooklyn, mette fine a ogni rumors o gossip e dice la sua sul rapporto con i genitori. Da mesi la faida familiare è in prima linea sui magazine e sui tabloid internazionali dove si è parlato di un allontanamento del 26enne e della moglie Nicola Peltz Beckham da David e Victoria. Ora il ragazzo conferma tutto, accusando i genitori di aver “attaccato” lui e sua moglie sulla stampa e aver provato “incessantemente a rovinare” la sua relazione.

Così, in un duro sfogo su Instagram, Brooklyn spiega punto per punto cosa ha portato a questa distanza. “Sono stato in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private“, ha scritto il ragazzo ai suoi 16 milioni di follower.

“NON VOGLIO RICONCILIARMI CON LA MIA FAMIGLIA”

“Purtroppo i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza altra scelta che parlare per me stesso e dire la verità solo su alcune delle bugie che sono state pubblicate- continua- Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Nessuno mi controlla, sto facendo valere i miei diritti per la prima volta nella mia vita”.

E, senza mezzi termini, parlando di una vita basata sull’apparenza, aggiunge: “Di recente, ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi per diffondere innumerevoli bugie sui media, per lo più a spese di persone innocenti, per preservare la propria facciata. Ma credo che la verità venga sempre a galla”.

“HANNO SEMPRE CERCATO DI ROVINARE LA MIA RELAZIONE”

Poi l’affondo: “I miei genitori hanno sempre cercato incessantemente di rovinare la mia relazione, già prima del matrimonio, e non si sono mai fermati”. Il primogenito dei Beckham ha sposato l’attrice statunitense Nicola Peltz nell’aprile 2022, un evento che David e Victoria avrebbero provato a intralciare senza sosta. L’ex Spice avrebbe annullato la realizzazione dell’abito della sposa all’ultimo momento, costrungendola a trovarne uno nuovo.

LE ACCUSE SU QUANTO AVVENUTO NEI MESI PRECENTI AL MATRIMONIO

“Nelle settimane precedenti al nostro grande giorno, i miei genitori hanno ripetutamente fatto pressione e tentato di convincermi affinché firmassi la cessione dei diritti sul mio nome, cosa che avrebbe influito su di me, su mia moglie e sui nostri futuri figli. Erano irremovibili sul fatto che firmassi prima della data del matrimonio, perché da quel momento sarebbero scattati i termini dell’accordo”, scrive ancora Brooklyn.

“Il mio rifiuto ha compromesso il loro guadagno e da allora non mi hanno mai più trattato allo stesso modo. Durante i preparativi del matrimonio, mia madre è arrivata a definirmi ‘malvagio’ perché io e Nicola avevamo scelto di includere al nostro tavolo la mia tata Sandra e la tata di Nicola, dato che entrambe non avevano i loro mariti. Entrambi i nostri genitori avevano comunque i loro tavoli, di fianco al nostro. La notte prima del matrimonio, i membri della mia famiglia mi hanno detto che Nicola non era ‘nostro sangue’ e ‘non era famiglia’”, rivela Broolyn dicendo anche di essere stato bloccato dai fratelli.

E ancora: “Mia madre ha sabotato il mio primo ballo con mia moglie, che era stato pianificato settimane prima su una romantica canzone d’amore. Davanti ai nostri 500 invitati, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco, dove secondo il programma avrebbe dovuto svolgersi il ballo romantico con mia moglie, ma al suo posto c’era mia madre ad aspettarmi. Ha ballato con me in modo molto inappropriato davanti a tutti”.

“Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita– afferma-. Abbiamo voluto rinnovare le nostre promesse per creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, e non ansia e imbarazzo”.

“La mia famiglia ha costantemente mancato di rispetto a mia moglie, nonostante tutti i nostri tentativi di restare uniti come una famiglia sola– sottolinea-. Mia madre ha invitato ripetutamente donne del mio passato nella nostra vita in modi chiaramente volti a metterci entrambi a disagio.

COSA È SUCCESSO ALLA FESTA DEI 50 ANNI DI DAVID

Brooklyn, poi, spiega quanto successo in occasione del 50esimo compleanno di papà David, festeggiati in grande stile lo scorso 2 maggio. La coppia era assente, ma il giovane spiega: “Nonostante tutto questo, siamo comunque andati a Londra per il compleanno di mio padre e siamo stati respinti per una settimana, mentre aspettavamo in hotel cercando di organizzare del tempo di qualità con lui. Ha rifiutato ogni nostro tentativo, a meno che non fosse alla sua grande festa di compleanno con un centinaio di invitati e telecamere ovunque. Quando finalmente ha accettato di vedermi, è stato a condizione che Nicola non fosse invitata. È stato uno schiaffo in faccia”.

“SONO CRESCIUTO CON UN’ANSIA OPPRIMENTE”

“La narrazione secondo cui mia moglie mi controlla è completamente capovolta. In realtà sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita”, ribadisce.

“Sono cresciuto con un’ansia opprimente. Per la prima volta nella mia vita, da quando mi sono allontanato dalla mia famiglia, quell’ansia è scomparsa. Mi sveglio ogni mattina grato per la vita che ho scelto e ho finalmente trovato pace e sollievo”, confessa ancora Brooklyn.

“Mia moglie ed io non vogliamo una vita plasmata dall’immagine, dalla stampa o dalla manipolazione. Vogliamo solo pace, privacy e felicità per noi e per la nostra futura famiglia”, conclude. Contattati da Bbc, né Victoria né David hanno rilasciato commenti a queste dichiarazioni.

