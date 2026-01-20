Estrazione Superenalotto 20 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 20/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 20 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 12 del 20/1/2026

8-13-25-60-72-74

Numero Jolly

78

Numero Superstar

34

Quote Superenalotto del 20 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 60.407,30
punti 4632 291,34
punti 323.988 23,14
punti 2363.419 5,00

Quote Superstar del 20 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella114 2.314,00
2 stella1.616 100,00
1 stella10.109 10,00
0 stella20.373 5,00