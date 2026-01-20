Estrazione Superenalotto 20 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 20/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 20 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 12 del 20/1/2026
8-13-25-60-72-74
Numero Jolly
78
Numero Superstar
34
Quote Superenalotto del 20 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 60.407,30
|punti 4
|632
|€ 291,34
|punti 3
|23.988
|€ 23,14
|punti 2
|363.419
|€ 5,00
Quote Superstar del 20 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|114
|€ 2.314,00
|2 stella
|1.616
|€ 100,00
|1 stella
|10.109
|€ 10,00
|0 stella
|20.373
|€ 5,00