Estrazione Superenalotto 17 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 17/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 17 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°11 del 17/1/2026

3-7-41-56-65-83

Numero Jolly

79

Numero Superstar

82

Quote Superenalotto del 17 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 102.722,65
punti 4814 255,96
punti 325.934 24,25
punti 2416.906 5,00

Quote Superstar del 17 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 25.596,00
3 stella118 2.425,00
2 stella1.804 100,00
1 stella10.926 10,00
0 stella23.422 5,00