Estrazione Superenalotto 17 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 17/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 17 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°11 del 17/1/2026
3-7-41-56-65-83
Numero Jolly
79
Numero Superstar
82
Quote Superenalotto del 17 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 102.722,65
|punti 4
|814
|€ 255,96
|punti 3
|25.934
|€ 24,25
|punti 2
|416.906
|€ 5,00
Quote Superstar del 17 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 25.596,00
|3 stella
|118
|€ 2.425,00
|2 stella
|1.804
|€ 100,00
|1 stella
|10.926
|€ 10,00
|0 stella
|23.422
|€ 5,00