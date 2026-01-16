“Yo soy por el flamenco”: Iannone provoca Rocio, fan di Elodie infuriati

Andrea Iannone commenta il post Instagram di Rocio Muñoz Morales: “Yo soy por el flamenco”. I fan di Elodie lo scoprono e lo insultano

Elegantissima, capelli raccolti, sfila con un abito lungo, color perla- griffato Alberta Ferretti- tra i palchi di un teatro, in “una sera magica all’opera”. Rocio Muñoz Morales diffonde dal suo profilo Ig non solo eleganza, ma anche cultura, profondità d’animo: “La Bohème ricorda che l’amore, come l’arte, è fragile, intenso e indimenticabile. Davvero bellissimo ed emozionante!”, insomma, sembra che l’attrice- dal teatro dell’Opera di Roma- voglia far sapere che crede ancora all’amore, dopo aver superato lo scandalo in cui, suo malgrado, l’ha cacciata il suo ex, Raoul Bova, la scorsa estate.

MA ECCO CHE ARRIVA LUI, THE MANIAC

A rovinare tutto quel che di raffinato, profondo e ‘sopra alla media’ che ha voluto trasmettere Rocio, però ci pensa lui, Andrea Iannone. Lo sportivo, la cui relazione con la cantante Elodie pare sia giunta al capolinea, non resiste infatti dal commentare il post della “bella” con cui, nei giorni scorsi, è stato paparazzato da Chi Magazine, in quella che è stata vista come una fuga romantica tra i due in un resort di lusso. “Yo soy por el flamenco”, scrive così sotto la serie di foto di Rocio, dal teatro dell’opera di Roma, lasciando intendere che alla forse un po’ snob- Boheme preferisce qualcosa di più ‘caliente’, insomma.

E SI SCATENA LA SHITSTORM

La battuta però non passa inosservata, tanto che, dal profilo dell’attrice spagnola, sono decine le risposte al commento di Iannone. A dirla tutta, la maggior parte sono, non solo di uno stile tutt’altro che raffinato e da bon ton, ma decisamente pro-Elodie, l’ex del motociclista.

“Yo soy por elodie tutta la vitaaaaa”, “Elodie je piscia in testa”: sono le parole meno ‘offensive’ rivolte alla presunta nuova coppia. Ma è verso Iannone che i commenti sono spietati: “Povero disperato che pena fai”, o “Tu sei proprio un c****one che cambia le donne come le mutande”, e ancora “Elodie è troppo per te”, solo per citarne alcuni. Insomma, i fan di Elodie non si fanno problemi a scatenare una shitstorm contro Iannone, anche invadendo e occupando il profilo social ‘chic” della sua presunta nuova fiamma.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)