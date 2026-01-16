Estrazione Superenalotto 16 gennaio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°10 del 16/1/2026

14-21-24-52-80-86

Numero Jolly

57

Numero Superstar

14

Quote Superenalotto del 16 gennaio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 69.741,41
punti 4393 362,32
punti 315.329 27,92
punti 2242.541 5,47

Quote Superstar del 16 gennaio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 36.232,00
3 stella126 2.792,00
2 stella1.696 100,00
1 stella9.941 10,00
0 stella19.049 5,00