Estrazione Superenalotto 16 gennaio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 16/1/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°10 del 16/1/2026
14-21-24-52-80-86
Numero Jolly
57
Numero Superstar
14
Quote Superenalotto del 16 gennaio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 69.741,41
|punti 4
|393
|€ 362,32
|punti 3
|15.329
|€ 27,92
|punti 2
|242.541
|€ 5,47
Quote Superstar del 16 gennaio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 36.232,00
|3 stella
|126
|€ 2.792,00
|2 stella
|1.696
|€ 100,00
|1 stella
|9.941
|€ 10,00
|0 stella
|19.049
|€ 5,00