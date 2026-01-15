Gossip: l’influencer Giulia De Lellis compie 30 anni

Giulia De Lellis compie 30 anni. Sui social la dedica romantica a Tony Effe: “L’amore della mia vita, la mia roccia”. La beauty influencer, mamma dallo scorso ottobre, è nata nel 1996
Giulia De Lellis compie 30 anni e fa un bilancio della sua vita finora. La beauty influencer, nata a Roma nel 1996, pubblica una serie di storie su Instagram per raccontare la sua gratitudine in un momento in cui lavoro e amore vanno a gonfie vele. E proprio parlando di sentimenti, l’ex gieffina si concentra sulla storia con Tony Effe e sulla loro primogenita, Priscilla, nata lo scorso 8 ottobre.
“Ho la bambina dei miei sogni. La mia ragione di vita”, scrive pubblicando uno scatto con la piccola. In un’altra immagine, con lei c’è “il suo papà”. La neo 30enne si lascia così andare in una romantica dedica: “L’amore della mia vita. La luce dei miei occhi. La mia roccia. La persona che mi fa più felice e che allo stesso tempo mi fa incazzare. L’uomo più bello e sexy del pianeta, che tengo tutto per me. La mia famiglia”. In un’altra storia, poi, a riprova di quanto scritto, Giulia pubblica una foto a petto nudo di Tony, al secolo Nicolò Rapisarda.
DE LELLIS: “MI SENTO COSÌ FORTUNATA”
La coppia ha una relazione dal giugno 2024 e da allora è inseparabile, nonostante a periodi alterni siano già corse voci di una crisi. Giulia e Nicolò, però, non hanno mai dato peso al gossip. “Sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento così fortunata”, commenta Giulia. “E, per quanto la gioia altrui non sia per tutti facile da digerire, io la celebrerò con chi sa amare ogni giorno. Soprattutto con voi, da ormai 10 anni”, aggiunge rivolgendosi ai suoi fan. “La vita che mi sono costruita con amore, pazienza e dedizione me la tengo stretta. Sono piena di gioia”, sottolinea. Infine, Giulia ha svelato: “Ho ricevuto uno dei regali (per la vita) più belli che potessi ricevere in anteprima. Piango da un’ora”. E, tra i festeggiamenti di coppia iniziati ieri e quelli che si svolgeranno oggi, ha concluso: “”Fermate il tempo”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)